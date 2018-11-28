18% європейців називають антисемітизм реакцією на вчинки євреїв - опитування

18% учасників опитування, проведеного в Європі компанією ComRes, вважають антисемітизм наслідком щоденної поведінки євреїв.

Також 28% вважають негативне ставлення до євреїв у своїх країнах реакцією на політику Ізраїлю, повідомляє "Лехаим" з посиланням на телеканал CNN.

Приблизно один із чотирьох опитаних вважає, що у євреїв занадто багато впливу в бізнесі та світових конфліктах; один із п'яти заявив те ж саме про вплив на політику ЗМІ.

Третина опитаних заявила, що євреї використовують Голокост для розв'язання своїх проблем. Стільки ж вважають, що Ізраїль за допомогою Голокосту виправдовує свої дії. У Франції кожен п'ятий опитаний у віці від 18 до 34 років ніколи не чув про Голокост.

Дві третини опитаних заявили, що пам'ять про Голокост допомагає уникнути повторення подібних подій. 40% сказали, що в їх країнах євреям загрожує небезпека з боку ксенофобів.