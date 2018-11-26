У Британії проведуть першу в світі конференцію, присвячену боротьбі з гендерним антисемітизмом

У Великобританії відбудеться конференція «Сара» - перший у світі захід, присвячений боротьбі з гендерним антисемітизмом.

Її ініціаторами стали єврейські жінки-політики та парламентська група проти антисемітизму за підтримки траст-центру (APT) та уряду Великобританії, повідомляє JewishNews.

На цій конференції буде обговорюватися зростаючий антисемітизм, що поширюється у суспільстві і в інтернеті відносно до жінок-евреєк, задіяних у політиці.

Перед конференцією була опублікована статистика, яка показує, що антисемітські випади проти жінок-депутатів в інтернеті трапляються на 15% частіше, ніж проти чоловіків. Зокрема, розглядається сайт Stormfront, який розповсюджує нацистські ідеї. Жінки-політики неодноразово піддавалися антисемітським випадам з боку відвідувачів цього сайту, який не раз закривали, але лише на час.

Головними організаторами конференції «Сара» виступили жінки з лейбористської партії Лусіана Бергер і Рут Сміт, а також депутат парламенту Шотландської національної партії Ліза Камерон.