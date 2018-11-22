У Польщі у віці 110 років померла черниця, яка рятувала євреїв від нацистів

У польському місті Краків у віці 110 років померла Цецилія Рошак (Cecylia Roszak), яка вважалася найстарішою черницею у світі.

Про це повідомляє Jewish.ru з посиланням на видання The Independent.

Рошак народилася 1908 року в польському селі Келчев. Вона закінчила торгово-промислове училище у Познані і в 21 рік пішла у домініканський монастир у Кракові. У 1938 році разом із іншими черницями Рошак перебралася до столиці Литви Вільнюса, щоб відкрити новий монастир.

Коли почалася Друга світова війна, їй був 31 рік. В окупованому Вільнюсі Рошак та її супутниці сховали від нацистів близько дюжини євреїв, у тому числі Абу Ковнера — майбутнього керівника підпілля вільнюського гетто. У 1943 році німецькв влада заарештувала її безпосереднього начальника і закрила монастир.

Після війни Рошак повернулася до Кракова і тривалий час була органістом і півчою у монастирі. У 2009 році Ізраїль присвоїв їй почесне звання «Праведники народів світу», яке дають людям неіудейського походження, що ризикували життям заради порятунку євреїв у роки нацистської окупації.