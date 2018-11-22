У Польщі осквернили надгробки на єврейському кладовищі

За словами польської групи активістів, одне єврейське кладовище у Польщі було пошкоджене, а на іншому деякі надгробні камені були спаплюжені антисемітськими символами.

Організація J-Nerations, яка займається збереженням єврейських цвинтарів у Польщі, завила 21 листопада, що збиток був нанесений раніше на цьому тижні у Високих Мазовецьких, місті, розташованому в 70 милях на північний схід від Варшави, повідомляє «Лехаим».

Але муніципалітет заперечував будь-які пошкодження єврейських поховань. Щонайменше 10 могил «були зруйновані без дозволу або дозволу для розширення місцевого автовокзалу», – йдеться в заяві. Засновник організації Меїр Булка сказав, що бульдозери продовжували працювати там, навіть після того, як мер обіцяв зупинити земляні роботи на цій ділянці, могили на якій відносяться до 18 століття. Передбачалося, що будмайданчик межуватиме і старим єврейським похованням у Високих Мазовецьких, але вона зазіхнула на територію кладовища, заявив Булка. На кладовищі немає надгробних каменів, хоча їх фрагменти розкидані по ньому. У місті є нове єврейське кладовище, на якому є надгробки, сказав Булка.

Але Ганна Ніємійська, яка очолює управління комунальної власності міста, заперечувала, що в цьому районі ведуться роботи. «У цій області не проводяться будівельні роботи», – сказала вона JTA електронною поштою. Ніємійська також сказала, що муніципалітет замовив археологічні роботи, метою яких було виявити могили, але на сьогодні ми точно не знаємо, де знаходяться могили». «Після отримання інформації про масштаби поховань на цвинтарі, воно буде охоронятися у співпраці з єврейською громадою Польщі», – сказала вона пізніше.

Булка поділився з JTA фотографіями, які, за його словами, були зроблені на цьому тижні на будівельному майданчику, показуючи людські останки в купах сміття і всередині синіх мішків для сміття, всередині траншеї.

Минулого тижня були спаплюжені свастиками надгробки на єврейському кладовищі Погоди, місті, розташованому в 40 милях на захід від Варшави, повідомляє Всесвітня єврейська організація з реституції. Крім нацистської символіки, на надгробках було написано червоною фарбою «Смерть Польщі» і «ISIS будуть правити», посилаючись на радикальне ісламістське угрупування «Ісламська держава», а зірка Давида була намальована на шибениці. Жодних підозрюваних у цьому інциденті виявлено не було.

Гідеон Тейлор, керівник операцій в WJRO, подякував місцевій владі за швидкий початок розслідування того, що він назвав «ганебним актом ненависті».