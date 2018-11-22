У Єрусалимі 21 листопада запалили вічний вогонь в пам'ять про жертв Мінського гетто

За ініціативою посольства Білорусі, у єрусалимському музеї-меморіалі Яд Вашем 21 листопада пройшла церемонія пам'яті, приурочена до 75-ї річниці ліквідації Мінського гетто.

Як повідомляє проект "Єврейські новини", разом із колишнім в'язнем Голокосту Давидом Таубкіним, посол Білорусі Володимир Скворцов запалив вічний вогонь у Залі пам'яті музею Яд Вашем. Таубкін є заступником голови Асоціації концтаборів і тих, хто вижили в гетто. Також було покладено вінок від імені білоруської дипмісії.

На заході в меморіальному комплексі також були присутні дипломати, провідні громадські діячі, білоруські історики та вчителі, які прибули в Ізраїль на конференцію, присвячену питанням історії Голокосту.