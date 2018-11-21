На Рівненщині єврейській громаді передали будівлю старовинної синагоги

У місті Дубно Рівненської області місцева влада передала єврейській громаді будівлю старовинної синагоги, яка є найбільшою не лише в Україні, а й у всій Східній Європі.

Як повідомляє проект "Евреские новини", синагога XVI століття була побудована у стилі бароко й піддавалася капітальній реставрації у XVIII та XX століттях. Як записано в хроніці громади, синагогу будували протягом 12 років, до створення храму був причетний князь Любомирський, на честь якого над входом поміщена золота табличка. Наразі будівля перебуває у занедбаному стані й потребує відновлення.

Синагога в Дубно є пам'ятником історичної спадщини євреїв. Після передачі будівлі громаді з'явиться можливість для її відновлення і реставрації. Також у Дубно стартували кілька соціальних програм, спрямованих на безпеку й соціальний захист населення.