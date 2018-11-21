Всесвітній єврейський конгрес визнав спад антисемітизму в Україні

У Парижі, на засіданні ВЄК (Всесвітнього єврейського конгресу), Україну виключили зі списку країн, небезпечних з точки зору зростання антисемітського насильства.

На щорічному засіданні комітету ВЄК, присвяченому розгляду низки резолюцій питання було винесено на загальне обговорення, після якого було голосування, повідомляє проект "Єврейські новини" з посиланням на лідера Асоціації єврейських громадських організацій і громад в Україні Йосипа Зісельса.

Після ознайомлення з проектами резолюцій Зісельс разом зі своїми колегами виступив за виключення України зі списку антисемітських країн. Голова комітету підтримав ініціативу й після загального голосування, рішення було прийнято.

Також один з українських представників на засіданні зазначив, що невідомо, коли й на якій підставі Україна була включена в цей список.