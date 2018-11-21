В Ізраїлі суд рабинів відібрав у жінки будинок за зраду

Верховний суд Ізраїлю залишив у силі рішення раббинатського суду про позбавлення жінок права претендувати на половину будинку за зраду.

Ще у 2013 році обдурений чоловік подав заяву на розлучення, аргументувавши це тим, що дружина систематично і протягом багатьох місяців була йому невірна, повідомляє JewishNews.

У 2016 році раббинатський суд міста Хайфи прийняв рішення про розділ спільно нажитого майна, включно з будинком, який був побудований у шлюбі. Чоловік вирішив оскаржити рішення суду і зажадав залишити будинок за ним, бо він був побудований на ділянці, придбаній до одруження.

Колегія суддів врахувала як аргументи позивача, так і аморальну поведінку жінки, після чого позбавила жінку прав на нерухомість. Під час розгляду апеляції жінки Верховний суд також став на бік позивача, у результаті чого в судовому праві Ізраїлю з'явився новий прецедент.

Судячи з усього, відтепер моральні якості подружжя будуть вважатися вагомим аргументом при розподілі майна.