У Швейцарії єврейську громаду вперше охоронятиме поліція

У Швейцарії єврейську громаду вперше візьмуть під охорону.

Як повідомляє "Лехаим", влада в кантоні Базель-Штадт прийняла таке рішення після того, як там на магазин із кошерними продуктами скоїли чотири напади за один місяць. Тепер об'єкти єврейської громади буде охороняти поліція. Захисні заходи були розроблені в ході переговорів між главою єврейської громади і владою міста.

Швейцарська федерація єврейських громад з 2015 року домагалася фінансової підтримки влади для забезпечення безпеки через посилення терористичної загрози в країні. У липні цього року влада Швейцарії заявила, що в 2019 році нададуть єврейській громаді 500 тисяч швейцарських франків.

У Базелі діють дві синагоги, які щосуботи, а також на період єврейських свят, буде охороняти поліція.