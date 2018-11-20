У Facebook і YouTube стартував проект із вивчення Тори

На початку листопада на найбільш відвідуваних інтернет майданчиках стартував проект «Уроки Тори».

На сторінках проекту в Facebook і YouTube автори «Уроків Тори» розміщують цикл відео, в яких в доступній формі та цікавій манері передають зміст глав Тори, розглядають актуальні для євреїв питання, проводять конкурси, повідомляє проект «Єврейські новини».

«Ми розкриваємо цікаві та актуальні теми через призму глибокої єврейської мудрості розкритої та прихованої Тори.

Мета нашого проекту: поширення єврейських знань у соціальних мережах, щоб пробудити в людях потяг до Тори та заповідей, щоб не один єврей не лишився відірваним від своїх єврейських коренів», - розповіли автори проекту.

Проект може бути корисний усім євреям, які вивчають Тору, дотримуються традиції, а також неєвреям, охочих ознайомитися зі священним писанням і долучитися до єврейства.

Сторінки єврейського проекту можна знайти в Facebook і на YouTube.