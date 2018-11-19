Під Одесою відкрили пам'ятник жертвам Голокосту

У Саврані Одеської області на Єврейському кладовищі 18 листопада відбулося офіційне відкриття пам'ятника на Єврейському кладовищі.

Про це передає "Одеса.Depo".

У заході взяли участь представники Савранської РДА та міської ради, а також місцеві жителі.

У минулому році тут, на Єврейському цвинтарі, невідомі розбили пам'ятник жертвам Голокосту, а саме - стіну. Однак тоді в поліції стверджували, що стіна впала сама і ніхто не винен, однак призначили перевірку.