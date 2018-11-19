Під Одесою відкрили пам'ятник жертвам Голокосту
23:27, 19 листопада 2018Іудаїзм
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Під Одесою відкрили пам'ятник жертвам Голокосту / odesa.depo.ua
У Саврані Одеської області на Єврейському кладовищі 18 листопада відбулося офіційне відкриття пам'ятника на Єврейському кладовищі.
Про це передає "Одеса.Depo".
У заході взяли участь представники Савранської РДА та міської ради, а також місцеві жителі.
У минулому році тут, на Єврейському цвинтарі, невідомі розбили пам'ятник жертвам Голокосту, а саме - стіну. Однак тоді в поліції стверджували, що стіна впала сама і ніхто не винен, однак призначили перевірку.
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