этот материал доступен на русском

Під Одесою відкрили пам'ятник жертвам Голокосту

23:27, 19 листопада 2018
Іудаїзм
540 0
Під Одесою відкрили пам'ятник жертвам Голокосту / odesa.depo.ua

Про це передає "Одеса.Depo".

У заході взяли участь представники Савранської РДА та міської ради, а також місцеві жителі.

У минулому році тут, на Єврейському цвинтарі, невідомі розбили пам'ятник жертвам Голокосту, а саме - стіну. Однак тоді в поліції стверджували, що стіна впала сама і ніхто не винен, однак призначили перевірку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter