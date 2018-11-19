В Ізраїлі почали відкривати синагоги всередині магазинів

Супермаркети, торговельні центри та роздрібні магазини в Ізраїлі почали нову торгово-релігійну традицію: відкриття синагог всередині самих магазинів.

Як повідомляє «Лехаим», Lavi Industries, найбільший дизайнер, виробник і будівельник синагог в Ізраїлі, надав свої послуги великим роздрібним мережам по всій країні й побудував синагоги в декількох ізраїльських торгових центрах, включаючи торговий центр «Азріелі» в Тель-Авіві й торговий центр «Малха» у Єрусалимі.

Генеральний директор компанії Михайло Оберман заявив, що в минулому році Lavi побудувала 57 синагог у супермаркетах. Rami Levy, перша компанія, яка почала цю тенденцію, є третьою за величиною роздрібною мережею супермаркетів в Ізраїлі. У Rami Levy тепер є 33 синагоги у своїх магазинах по всій країні.

«У найближчі два роки в мережевих магазинах, торгових центрах та інших торгових точках відкриються 30-40 синагог», – сказав Оберман.