Головний рабин України назвав імена людей, які стежили за синагогою
Український рабин Моше Реувен Асман назвав імена співробітників Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), які стежили за головною синагогою Києва.
Про це повідомив священнослужитель 15 листопада на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передає Jewish.ru.
«Ми уважно перевірили інформацію, фото‑ і відеозаписи, опубліковані в інтернеті. У рамках проведення перевірки, у тому числі при технічній допомозі наших ізраїльських колег, використовуючи метод розпізнавання осіб і образів новітньою системою «ANYVISION» було встановлено, що представлені фото з імовірністю 99.97% відповідають наступним громадянам: Корбан Ярослав Ігоревич і Данчишина Ірина Миколаївна», — розповів релігійний діяч.
Співробітникам синагоги також вдалося обчислити IP-адреси, з яких проводилися атаки на систему безпеки будівлі, зокрема на систему відеоспостереження, додав рабин.
Раніше єврейська громада Києва звинуватила НАБУ в незаконному стеженні за центральною синагогою міста. У приміщеннях релігійного закладу були знайдені шпигунські пристрої.
В антикорупційному відомстві відкинули звинувачення у шпигунстві, сказавши наступне: «Інформація про те, що нібито Національне бюро здійснює незаконні слідчі дії щодо єврейської громади Києва, не відповідає дійсності».
Повідомлення головного рабина України викликало бурхливу реакцію в соціальних мережах. Так депутат Верховної ради України Ігор Мосійчук заявив про необхідність запобігти міжнародному скандалу:
«Ця історія несе реальну загрозу правам і свободам наших громадян. Як член парламентської групи дружби Україна-Ізраїль буду наполягати на виклику директора НАБУ Артема Ситника в український парламент для дачі пояснень. Потрібно попередити міжнародний релігійний скандал!», — написав парламентарій на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.