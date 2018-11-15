Єврейські громади України висловили солідарність з народом Ізраїлю у зв'язку з обстрілами

ВААД України висловив солідарність з народом Ізраїлю у зв'язку з обстрілом з території сектора Газа.

Заява оприлюднена на сайті Асоціації єврейських організацій і громад України і публікується нижче.

"Протягом останніх трьох днів з території сектора Газа, контрольованої рухом ХАМАС, по території Ізраїлю було випущено близько 500 ракет. У результаті обстрілу є загиблі та поранені, госпіталізовано понад 100 мирних громадян, зруйновані житлові будинки. Життя ізраїльського Півдня виявилося паралізованим – тисячі людей у містах і селищах Негева та прибережної смуги перебували в бомбосховищах, були скасовані заняття в школах і дитячих садках, на час припинився рух поїздів та міжміського транспорту.

Лише за щасливою випадковістю не було жертв, коли в результаті обстрілу згорів військовий автобус – у нього влучила ракета «Корнет», що перебуває на озброєнні бойовиків Хамасу і Ісламського джихаду.

У розпал ескалації конфлікту на півдні Ізраїлю МЗС України висловило стурбованість, зокрема, заявивши: «Масовані обстріли ізраїльської території, що загрожують мирному населенню, абсолютно неприйнятні й мають бути негайно припинені. Україна висловлює співчуття дружньому народу Ізраїлю у зв'язку із загибеллю і пораненнями громадян, причина яких – ракетні обстріли із сектора Газа».

Наразі хамасівські терористи припинили обстріли, але ситуація залишається вкрай напруженою, й ізраїльські сили на кордоні з сектором Газа зберігають високу боєготовність.

ВААД України висловлює солідарність з народом Ізраїлю в цей непростий період і співчуває всім постраждалим у результаті ракетних атак з території сектора Газа".