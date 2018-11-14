У Білому домі Трамп проведе два ханукальні прийоми

Розвиваючи традицію, встановлену Бараком Обамою, президент США Дональд Трамп цього року проведе два ханукальних прийоми.

Про це повідомляє "Лехаим" з посиланням на прес-секретаря Білого дому.

Заходи відбудуться 5 грудня в другій половині дня, і між ними не буде ніякої різниці. За словами чиновника, мета проведення двох прийомів – просто розмістити більше гостей.

У минулому році Трамп провів невеликий ханукальный прийом. На прийомах у цьому році, ймовірно, будуть присутні більше представників американських єврейських організацій. Очікується, що президент виступить на прийомах із промовами.