Рабини Ізраїлю і США назвали нещеплених співгромадян «вбивцями» через спалах кору в єврейських громадах

Громади ультраортодоксальних іудеїв в Ізраїлі та США вразив спалах кору.

Провідні рабини вже назвали «вбивцями» нещеплених співгромадян в окремій заяві, повідомляє "Седмиця" з посиланням на religionnews.

Кір викликається високоактивним вірусом і, зазвичай, маскується під застуду, починаючись із високої температури, слабкості, втрати апетиту, сухого кашлю та кон'юнктивіту, і лише потім проявляється у характерних шкірних висипаннях. Недуга небезпечна своїми тяжкими ускладненнями аж до летального.

Спалах кору вразив ультраортодоксальні іудейські громади в Ізраїлі, а від них швидко перекинувся до одновірців у США. В Ізраїлі захворіло вже понад 1400 осіб, які в більшості своїй належать до «харедим» (самоназва різних ультраортодоксальних єврейських релігійних громад), а серед їхніх одновірців у Нью-Йорку і Нью-Джерсі тільки в жовтні було зареєстровано декілька десятків випадків хвороби.

В Ізраїлі загинула дитина, яка заразилася на кір від своїх батьків, які сповідують ультраортодоксальный варіант іудаїзму, адепти якого не визнають ніяку державну владу, в тому числі державну систему охорони здоров'я і щеплень.

У соціальних мережах країни вибухнула справжня буря – багато людей вимагають притягнути до кримінальної відповідальності батьків малюка за поширення зарази, що загрожує оточуючим і їх дітям. У результаті кілька авторитетних рабинів Ізраїлю, за повідомленням видання Yeshiva World, навіть виступили з заявою, у якій ідеться, що «всякий нещеплений є вбивцею».