У Лодзінському гетто в дерев'яній хатині виявили 150-річний сувій Тори

Всередині хатини у польському місті Лодзь на вулиці, яка була частиною єврейського гетто під час Голокосту був знайдений 150-річний сувій Тори.

Сувій був переданий в Інститут Голокосту «Шем Олам», заснований у 1996 році в Кфар-Арое рабином Авраамом Крігером, який потім привіз його в Ізраїль, повідомляє «Лехаим».

Муніципалітет Лодзі планував знести кілька старих дерев'яних хатин, в яких раніше жили євреї. Сувій був захований всередині стіни. У будівлі й серед його уламків також були знайдені інші єврейські артефакти.

Сувій Тори був захований євреями в гетто майже 80 років тому та використовувався в суботу і на єврейські свята.

«Це історична знахідка і рідка частина життя з гетто, яка збереглася до сьогоднішнього дня», – сказав Крігер. «Поляки продовжують замовчувати нашу історію. Ці самотні дерев'яні халупи, залишені на вулицях Лодзинського гетто, будуть зруйновані, і єдині докази, що залишилися в Польщі, про те, що сталося під час Голокосту, будуть стерті».

Лодзь був другим за величиною містом Польщі й великим промисловим центром. Гетто було створене у квітні 1940 року та стало другим за величиною гетто, створене нацистами. Близько 164 тисяч євреїв перебували там до того, як воно було остаточно ліквідовано у кінці 1944 року.