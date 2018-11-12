У Дніпрі у відновленій будівлі синагоги відкрили пансіон для єврейських хлопчиків

У Дніпрі урочисто відкрили відновлену будівлю історичної синагоги Леві-Іцкаха Шнеєрсона, у якій тепер розташований пансіон для хлопчиків «Байт леБаним».

Перед початком офіційної церемонії, для вихованців було організоване велике дитяче свято з костюмованими аніматорами, добрими велетнями, батутом, битвою на надувних мечах і різними спортивними конкурсами, повідомляє сайт єврейської громади Дніпра.

Після прибуття почесних гостей честь розпочати церемонію була надана ансамблю єврейської школи «Голдені Кіндерлах».

Потім Головний рабин Дніпра і регіону Шмуель Камінецький від усього серця подякував людям, завдяки яким кардинальна реконструкція будівлі стала можливою.

Під оплески присутніх була перерізана червона стрічка перед входом в історичну будівлю, яка була побудована у другій половині ХІХ сторіччя. З початку XX століття вона стала синагогою головного рабина Катеринослава – раббі Леві-Іцхака Шнеєрсона і була відібрана у євреїв радянською владою.

Після здобуття Україною незалежності, ця будівля, у якій розміщувалося профільне управління, у дуже поганому стані була повернута єврейській громаді за рішенням тодішнього голови міста Миколи Швеця. Привести будинок до ладу взялися в 1995 році відомі активісти та благодійники єврейської громади.