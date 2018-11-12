В Австрії створять меморіал присвячений 66 тисячам євреїв, убитих нацистами

В Австрії створять меморіал присвячений 66 тисячам євреїв, які були вбиті під час правління нацистів.

Як повідомляє "Лехаим", 7 листопада уряд канцлера Себастьяна Курця погодився сплатити більшу частину вартості меморіальної стіни, на якій будуть вказані імена жертв. Заява про збільшення фінансування послідувала за зустріччю між Курца з ініціатором проекту, який пережив Голокост Куртом Туттером.

Австрійське агентство друку повідомило, що федеральний уряд внесе близько 4,5 млн євро (5,1 млн доларів) із загальної вартості, яка, як очікується, складе 5,3 млн євро. Уряд раніше передбачав покриття половини витрат.

Меморіал буде споруджено в парку поруч зі штаб-квартирою Центрального банку Австрії у Відні. Австрія була приєднана до нацистської Німеччини в 1938 році.