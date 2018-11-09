У Берліні єврейські студенти відзначили 80-річчя «Кришталевої ночі»

Єврейські студенти в Берліні відзначили 80-річчя «Кришталевої ночі», «Ночі розбитого скла», коли нацисти тероризували євреїв по всій Німеччині та Австрії.

Близько 30 учнів із Єврейської традиційної школи запалили свічки та виголосили молитви, коли рабин Ієгуда Тейхтал закликав їх спільно подолати минуле Німеччини, побудувавши безпечне майбутнє для євреїв в країні, повідомляє «Лехаим».

«Це місто, в якому планувався і здійснювався Голокост», – сказав Тейхтал, рабин громади й голова організації «Хабад» у столиці Німеччини.

«Що може бути краще, ніж те, що в цьому самому місті учні єврейської школи з Берліна разом моляться і запалюють свічки, показуючи, що відповідь на темряву і зло минулого – це створення міцного фундаменту для сьогодення і майбутнього», – сказав він.

9 листопада 1938 року, нацисти вбили не менше 91 людини, спалили сотні синагог, знищили та пограбували 7500 єврейських підприємств і заарештували близько 30 тисяч євреїв, багато з яких були відвезені в концентраційні табори.

7 листопада учні зібралися під кленовим деревом перед будівлею школи. Вони молилися на івриті та німецькою мовами і запалили шість білих свічок в пам'ять про спалені синагоги, а також 6 мільйонів чоловік, загиблих у Голокості.