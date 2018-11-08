У Дніпрі на єврейській конференції проголосять нову організацію універсального монотеїзму

Оголошена дата щорічної конференції «Світло Тори для народів Світу», яку вже втретє проводить у Дніпрі в дні Хануки духовне товариство «Шатро Авраама», яка взяла на себе місію знайомити з основами іудаїзму представників різних етносів. Третя конференція «Світло Тори для народів Світу» відбудеться 2 грудня у центрі «Менора».

Конференція цього року стане міжнародною – у ній візьмуть участь представники Білорусі, Молдови та Росії. Очікується, що на ній буде проголошено створення нової зонтичної організації – Федерації Громад Універсального Монотеїзму, структури якої зараз створюються у багатьох містах України, повідомляє сайт єврейської громади Дніпра.

Участь у роботі конференції безкоштовна, а в святковому банкеті по її закінченню – передбачає благодійний внесок.