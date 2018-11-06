У Нью-Йорку єврейський форум завершився гала-банкетом для 5600 рабинів

Кульмінацією найважливішого єврейського щорічного Форуму – Конференції посланців Любавичеського Ребе, знаменитого «Кинус а-Шлухим», став грандіозний гала-банкет, який цього року відбувся у великому залі «Rockland Community College» у Нью-Йорку.

У ньому брало участь понад 5600 рабинів та гостей Кинуса, що представляли сто країн, повідомляє сайт єврейської громади Дніпра.

Цей Кинус був 35-м щорічним Форумом, а перший відбувся у 1983 році і тоді в конференц-залі синагоги «Севен Севенті» зібралися 65 посланців. Відтоді кількість учасників збільшилася майже у сто разів.

Враховуючи, що захід проходив через тиждень після трагічних подій в Піттсбурзі, поліція Нью-Йорка здійснила підвищені заходи безпеки – Форум охороняли і кінні поліцейські, і спеціальні контртерористичні бригади. Атаці на синагогу в Піттсбурзі була присвячена спеціальна частина церемонії, де згадували кожну з 11 жертв теракту.