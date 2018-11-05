У Нью-Йорку тисячі євреїв взяли участь у церемонії групового фотографування посланців Ребе

У рамках головного єврейського форуму цього року – Міжнародної Конференції Посланців Любавического Ребе «Кинус Шлухим 5779», який проходить в Нью-Йорку, відбулася церемонія групового фотографування посланців Ребе на тлі легендарної «770».

Цю фотографію називають «Головною фотографією року для єврейського відродження» – вона символізує титанічну роботу Любавичеського руху із розвитку громадського життя та наближення сотень тисяч і мільйонів євреїв до Тори і заповідей, яку емісари ХаБаДа проводять на всіх континентах і в більшості країн, де є хоча б невелика кількість євреїв. Про це повідомляє сайт єврейської громади Дніпра.

Традиція групових фотографувань на щорічних кинусах налічує не один рік, і ці знімки наочно демонструють історію ХаБаДа, його зміцнення і поширення хасидського вчення.