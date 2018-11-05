В Острозі у Великій синагозі встановили мезузу

На одвірку Великої синагоги Острога урочисто прикріпили мезузу – спеціальний оберіг, який надає відновленій споруді святості.

Урочистості, у яких узяли участь рабин Косино Ротенберг, голова косинської єврейської громади з міста Мансі (Нью-Йорк, США), та євреї цієї громади, відбулися в неділю, 4 листопада, повідомляє "Район Острог".

Розпочалося дійство з перегляду відеопрезентації «Відновлення Великої острозької синагоги як символ духу та історії єврейської громади Острога».

Щоб установлення мезузи стало непересічною подією, був запрошений рабин Ротенберг. Саме він спільно з паном Григорієм установив мезузу. Присутні євреї з пошаною ввійшли до синагоги, попередньо прикладаючись до мезузи.

«Мезуза Острозької синагоги – особлива: на ній міститься не тільки ім’я Всевишнього, а й Магарша – острозького рабина, відомого в усьому світі», – сказав Григорій Аршинов.