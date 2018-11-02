Обвинувачений у вбивстві 11 прихожан синагоги в Піттсбурзі не визнає своєї провини

Роберт Боуерс, який убив 11 людей в синагозі в американському місті Піттсбург, не визнав свою провину за всіма пунктами звинувачення.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на "Reuters".

Боуерса звинувачують за 44 пунктам, серед яких злочини на ґрунті ненависті. Йому пред'явлені звинувачення за 29 кримінальними статтями федерального законодавства. Прокурори заявили, що будуть домагатися для обвинуваченого смертної кари.

У суботу, 27 жовтня, Бауерс увірвався в синагогу "Древо життя" під час молитви й відкрив стрілянину по людях. За даними джерел в поліції, він кричав: "Усі євреї мають загинути". У перестрілці з прибулими на місце бійцями поліцейського спецназу він був поранений і здався.

Як випливає із записів Бауерса в соціальних мережах, він носій вкрай правих антисемітських поглядів. Зокрема, він поширював матеріали, що заперечують Голокост. У своєму останньому записі він погрожував організації "Єврейське товариство допомоги іммігрантам".