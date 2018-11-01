У всіх синагогах України вшанують жертв трагедії у Пітсбурзі

Українські юдеї цієї суботи приєднаються до всесвітньої акції вшанування жертв піттсбурзької традегії.

Про це повідомив співпрезидент Вааду України Йосип Зісельс у себе на сторінці у фейсбук.

«Шановні друзі, колеги, одноплемінники, євреї України!

Минулої суботи весь світ був приголомшений трагедією у Піттсбурзі, коли чоловік на ім'я Роберт Боуерс розстріляв 11 осіб в синагозі «Ец Хаїм» і поранив ще шістьох.

Президент США Дональд Трамп розпорядився на знак поваги до пам’яті жертв приспустити прапори над Білим домом, свої співчуття висловили глави держав багатьох країн світу, у тому числі президент України Петро Порошенко», - зазначив він.

Йосиф Зісельс повідомив, що Американський єврейський комітет закликав усіх євреїв світу прийти у цей шабат – 3 листопада 2018 року – на ранкову службу у синагоги своїх міст, висловивши солідарність з родинами жертв трагедії.

«Київський офіс Євроазіатського єврейського конгресу приєднується до цієї акції і просить вас не залишитися байдужими. Чекаємо на вас у цю суботу з 09.00 до 11.30 у всіх синагогах Євразії», - закликав Зісельс.