Чоловікові, який стріляв у синагозі в Піттсбурзі пред'явили звинувачення за 44 пунктами

Федеральна колегія присяжних засідателів Сполучених Штатів пред'явила Роберту Боуерсу, який відкрив стрілянину в синагозі Піттсбурга, звинувачення за 44 пунктами.

Про це повідомляє "Лехаим" з посиланням на "Associated Press".

Звинувачення стосуються злочинів, скоєних на ґрунті ненависті та нетерпимості. Відзначається, що стрілку загрожує максимально можливе покарання у вигляді смертної кари.

Роберт Боуерс, озброєний штурмовою гвинтівкою AR-15 і трьома пістолетами, влаштував стрілянину в синагозі «Древо життя» в Пітссбурзі, штат Пенсільванія, 27 жовтня. Жертвами атаки стали 11 прихожан, ще шість осіб, включаючи чотирьох поліцейських, які приїхали на місце події, отримали поранення. Після того як поліцейським вдалося поранити Боуерса, він здався і був затриманий.

28 жовтня влада США повідомила перші підсумки розслідування стрілянини. Представник прокуратури штату Пенсільванія Скотт Брейді заявив, що у слідства поки немає даних про можливих спільників стрілка. За його словами, затриманий під час перших допитів заявив, що діяв виходячи з власних переконань. Він зазначив, що Боуерс говорив про бажання влаштувати геноцид і вбивати євреїв.

При цьому мер Піттсбурга Білл Педуто, коментуючи висловлювання президента США Дональда Трампа про те, що цього інциденту можна було б уникнути, якби охорона синагоги була озброєна, сказав, що неможливо передбачити дії людини з ірраціональною поведінкою.