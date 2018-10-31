У Нью-Йорку відбудеться конгрес посланців Любавичеського Ребе

У Нью-Йорку пройде щорічний конгрес посланців Любавического Ребе «Кинус а-Шлухим», який вважається найважливішим щорічним єврейським форумом, що визначає стратегію і тактику розвитку єврейського життя у глобальному баченні.

Цього рокуі «Кинус а-Шлухим» буде проходити з 1 по 5 листопада, і його програма значною мірою традиційна: панельні заняття, стратегічні сесії, обмін досвідом, вироблення общинної стратегії і тактики відносно до різних умов і з урахуванням досвіду різних країн, спільні молитви, трапези і відвідування святих місць, а завершиться Форум грандіозним гала-банкетом, почесним гостем та основним спікером якого у цьому році стане голова фонду «Keren Meromim» Іцхак Мірілашвілі. Про це повідомляє сайт єврейської громади Дніпра.

На зустрічі з представниками поліції та інших служб Нью-Йорка, члени оргкомітету Кинуса погодили все необхідне для забезпечення безпеки і зручності понад 5000 учасників заходу, які будуть перебувати в ці дні у Бруклінському районі Краунхайтс. Влада міста запевнила організаторів Кинуса, що все пройде на високому рівні і безпека гостей на всіх заходах буде забезпечена належною мірою.