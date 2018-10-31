Головний рабин України звинуватив НАБУ у незаконному стеженні за центральною синагогою

Єврейська громада Києва звинувачує Національне антикорупційне бюро України у незаконному стеженні.

Про це йдеться у заяві головного рабина України та Києва Моше Реувена Асмана, повідомляє LB.ua.

Зазначається, що в жовтні Служба безпеки Єврейської громади Києва виявила стеження за Центральною синагогою (на вулиці Шота Руставелі). За даними громади, для стеження використовувалися автомобілі з підробленими номерами.

Джерела Єврейської громади ідентифікували деяких людей, які здійснювали стеження, як співробітників НАБУ.

У заяві головного рабина зазначається, що це не перший випадок стеження з боку НАБУ. У зв'язку з цим рабин вимагає від правоохоронців дати оцінку діям НАБУ, а також закликає міжнародні організації взяти під контроль розслідування.