Біженець з Ірану зібрав понад $700 тисяч для пітсбурзької синагоги

Біженець з Ірану зібрав понад 700 тисяч доларів для синагоги в Піттсбурзі, де 27 жовтня злочинець убив 11 людей.

Як повідомляє "Лехаим", наступного дня 29-річний Шай Хатірі почала в інтернеті збір пожертвувань для громади "Древо життя". Станом на вечір 29 жовтня він зібрав понад 700 тисяч доларів, що значно перевищило очікування.

"Я подумав про себе: «У гіршому разі, це приверне 500 доларів». Це краще, ніж нічого, але виявилося набагато більше", – сказав він.

Хатірі – політичний біженець з Ірану і наразі є аспірантом Школи передових міжнародних досліджень імені Джона Хопкінса в Балтіморі. Він ідентифікує себе як деїст.

Він надихнувся ідеєю збирання грошей, коли побачив реакцію своєї єврейської подруги на стрілянину.

"Вона розповіла мені, що сталося, і вона була просто зломлена. Бачачи, як вона засмутилась, я хотів зробити пожертву громаді", – сказав він.

Хатірі розповів, що його надихнула швидкість надходження пожертвувань.