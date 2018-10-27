У Києві вшанували Праведників Бабиного Яру

У колонному залі Київської міської державної адміністрації 25 жовтня відбувся щорічний прийом Праведників Бабиного Яру.

Цього року у Прийомі взяли участь представники духовенства усіх Церков в Україні, єврейська спільнота, міський голова Києва Віталій Кличко, представники дипломатичного корпусу, благодійного фонду «Заради тебе» та громадськості. Про це повідомляє сайт очільника столиці.

Міський голова Києва Віталій Кличко, зокрема, зазначив, що столична влада докладає всіх зусиль, аби подвиг Праведників не був забутий. Він також окреслив як одну зі своїх пріоритетних «місій» спорудження Меморіального комплексу «Бабин Яр».

Кульмінацією події стала молитва учасників заходу за мир в Україні, за Праведників і за здоров’я та Боже благословення для усіх присутніх.

Прийом Праведників – це щорічний захід, який організовує Київська міська державна адміністрація у рамках вшанування жертв Бабиного Яру та збирає людей, які, ризикуючи власним життям і життям своїх рідних, рятували євреїв у роки Другої світової війни.