Глава Сохнута закликав євреїв усього світу вивчити іврит

Ізраїльтяни повинні цінувати культуру єврейського світу, а євреї діаспори — досягнення сіонізму та ізраїльського суспільства.

Про це заявив у вівторок, 23 жовтня, голова Сохнута Іцхак Герцог на Генеральній асамблеї єврейських організацій Північної Америки, що проходить у Тель-Авіві. Про це пише JewishNews з посиланням на Vesty.co.il.

У своєму виступі глава Сохнута закликав до діалогу між різними єврейськими течіями в Ізраїлі та в діаспорі.

«Нам необхідно почати новий єврейський діалог. У новому році я маю намір звернутися до всього єврейського світу. Євреї реформістського і консервативного напрямків будуть вчитися поважати ортодоксальний іудаїзм. А ортодокси — вчитися поважати реформістів і консерваторів. Ми будемо вчитися один у одного. За допомогою нового єврейського діалогу ми будемо наводити мости над прірвами, що розділяють нас».

Глава Сохнута закликав також виробити спільну мову між арабами та євреями діаспори. І ця мова — іврит.

«Ми володіємо величезним національним скарбом – івритом. Щоб ми змогли слухати і надихати один одного, нам необхідно повернутися до цього скарбу. Тому я закликаю сьогодні Державу Ізраїль подбати про євреїв діаспори, виділяючи значну частину держбюджету, призначеного діаспорі, для національної програми з поширення та вивчення івриту в усьому єврейському світі. Саме іврит може стати засобом об'єднання євреїв усіх напрямків та течій», — підкреслив Іцхак Герцог.