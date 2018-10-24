У Польщі відкрили меморіальний сад, присвячений 1500 населеним пунктам, де рятували євреїв від нацистів

Польський музей відкрив меморіальний сад, присвячений 1500 містам і селам, де поляки рятували євреїв під час Другої світової війни.

Як повідомляє "Лехаим", сад, який був відкритий у Маркові, у південно-східній Польщі, включає лише міста, де хтось із жителів був визнаний Праведником народів світу Яд Вашем, авторитетним меморіалом Голокосту в Ізраїлі. Між деревами, на скляних дошках із підсвічуванням зазначено близько 1500 найменувань сіл, міст і містечок, де поляки рятували євреїв під час німецької окупації. Яд Вашем присвоїв звання Праведника майже 7 тисячам поляків.

За словами Матеуша Шпітми, віце-президента Інституту національної пам'яті, поляки врятували десятки тисяч євреїв під час війни.

«Подібно до того, як ці дерева приносять плоди, ваша відданість і відношення будуть приносити плоди кожен рік, бо нащадки тих, кого ви врятували, щороку приходять у світ», – сказав Шпітма на церемонії.

Сад – ще одна польська ініціатива, в якій підкреслюється участь поляків у наданні допомоги євреям під час війни.