Британський музей в Лондоні організував першу постійну експозицію іудаїки

Британський музей в Лондоні організував свою першу постійну експозицію іудаїки.

Відділ у галереї 46, яка нещодавно знову відкрилася, був присвячений пост середньовічним товариствам, а тепер присвячений артефактам, які показують єврейську присутність у Великобританії, повідомляє "Лехаим".

«Мені вдалося знайти можливість для постійної експозиції європейської іудаїки, що сталося вперше», – сказав Беверлі Ненк, куратор середньовічних колекцій та іудаїки.

Британський музей почав збирати єврейські предмети в кінці вікторіанської епохи після великої англо-єврейської виставки в Королівському Альберт-холі 1887 року. Представлені на виставці експонати показують, що євреї жили у Великобританії протягом кількох століть і селилися по всій країні – у таких місцях, як Плімут, Брістоль і Бірмінгем.