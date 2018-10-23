У Голландії активісти вимагають розкриття архівних даних про військових злочинців часів Голокосту

Голландський суд прийме рішення про те, чи слід оприлюднити імена військових злочинців доби Голокосту, чиє інкогніто наразі захищене законами про недоторканність приватного життя.

Як повідомляє "Лехаим" з посиланням на "Het Parool", дослідники і мисливці за нацистами кажуть, що це останній шанс виявити та покарати військових злочинців, які все ще можуть бути живі. Рішення, яке очікується наступного тижня в голландській столиці, стало наслідком петиції, поданої на початку цього місяця голландським журналістом та активістами асоціації "Research War Crimes".

Клопотання асоціації та журналіста Арнольда Карскенса стосується повідомлень про військових злочинців, які недоступні для громадськості в Національному архіві Нідерландів. Імена військових злочинців знаходяться в окремому архіві, відомому як CABR («Центральний архів надзвичайних судів)». У клопотанні Карскенс сказав, що можливо деякі з військових злочинців, в тому числі охоронці концтаборів, все ще можуть бути живі.

Петиція стала підсумком десятирічної роботи Карскенса, який намагався отримати доступ до архіву.