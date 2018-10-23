У литовському місті Шяуляє демонтують єврейські надгробки, використані у будівництві

Самоврядування Шяуляя приступило до вилучення пам'ятних каменів з єврейських надгробків, використаних у будівництві міських сходів.

Про це повідомляє "Лехаим" з посиланням на єврейську громаду Литви.

“Сьогодні ми змінюємо перші камені, щодо яких дійсно немає сумнівів, що вони взяті з кладовища. Якщо в майбутньому єврейська громада знайде ще камені, схожі на надгробні, ми замінимо і їх. Камені, витягнуті з бруківки й (опорної) стіни, ми передаємо єврейській громаді, вони повернуть їх на старе єврейське кладовище", – заявив віце-мер міста Домас Грішкявічюс.

За радянської влади для створення інфраструктури в Шяуляє використовувалися також надгробні камені з єврейського кладовища. Єврейська громада виявила два таких місця у місті: сходи дороги Аушрос й опорна стіна у дворі багатоповерхових будинків на вулиці Цвиркос.

За словами голови єврейської громади Шяуляйського повіту Сани Кербеліса, це перший крок до "відновлення історичної справедливості".

Раніше аналогічні роботи з демонтажу каменів пройшли у Вільнюсі.