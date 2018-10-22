Архів матеріалів Савелія Басса про долі євреїв Дніпра переданий до єврейської громади

Анатолій Басс, син Савелія Борисовича Басса, який нещодавно помер на 97 році життя, передав Головному рабину Дніпра і регіону Шмуелю Каминецькому архів свого батька.

Савелій Борисович (Зеєв бен Борух) Басс багато років очолював Раду євреїв-ветеранів Дніпра, був одним із творців багатотомної «Книги Пам'яті», автором низки історичних і наукових праць, він зібрав великий обсяг матеріалів про долю євреїв Дніпра, які брали участь у Другій Світовій війні та про діяльність єврейських ветеранських організацій після набуття Україною незалежності. Про це повідомляє сайт єврейської громади Дніпра.

«Громада дуже вдячна Анатолію Савелійовичу Бассу за те, що він дбає про те, щоб безцінні праці його батька не пропали, щоб робота, якій він присвятив своє життя, тривала, – зазначив рабин Шмуель Каминецький, – ми з великою увагою поставимося до матеріалів «Архіву Басса» і збережемо його для майбутніх поколінь».