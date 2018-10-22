У Великобританії все більше євреїв їде з країни від антисемітизму

У Великобританії зросло число людей, які хотіли б виїхати з країни на тлі переговорів про Brexit і зростання антисемітських настроїв.

Посилаючись на відомості міністерства внутрішніх справ Німеччини, Jewish.ru з посиланням на Times of Israel повідомляє, що з 2015 по 2017 число британців, які запросили відновлення громадянство ФРН, втраченого у часи нацизму, зросла з 43 осіб до понад 1,6 тисяч.

Видання відзначає, що число запитів різко зросло після 2016 року, коли відбувся референдум про вихід країни з ЄС.

Крім того, британські євреї зіткнулися зі зростаючим у країні антисемітизмом. За даними органів внутрішніх справ, кількість злочинів на релігійному ґрунті в Англії та Уельсі збільшилася минулого року на 40%, при цьому 12% з них були спрямовані проти євреїв.

Німецька конституція дає право колишнім громадянам Німеччини, які залишилися без громадянства з політичних, расових і релігійних підстав у період між 1933 і 1945 роками, подавати заявки на його відновлення. Це положення поширюється і на нащадків тих, хто зазнавав переслідувань нацистів.