Підліток, який осквернив меморіал в Аушвіці, заплатить штраф - рішення суду

Ізраїльський підліток, який був спійманий під час осквернення меморіалу, присвяченого пам'яті жертв нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау, отримав наказ заплатити штраф.

Як повідомляє "Лехаим", 19-річний ізраїльтянин у березні осквернив пам'ятник, розташований недалеко від руїн крематоріїв у колишньому таборі Біркенау.

Гід музею побачив і повідомив охоронців, які, у свою чергу, викликали поліцію. Його кілька годин допитували та відпустили. Обласний суд у місті Освенцім, де знаходиться Аушвіц, на цьому тижні засудив його до штрафу.

«Суд визнав обвинуваченого винним у пред'явленому обвинуваченні та наклав штраф у розмірі 5 тисяч злотих (1350 доларів США)», – повідомила Дарія Піхорц із районного суду міста Краків.

Згідно з польським законодавством, ті, хто опоганюють пам'ятник або інше громадське місце, присвячене історичній події чи особі, можуть бути покарані штрафом або тюремним ув'язненням.