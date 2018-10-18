этот материал доступен на русском

Підліток, який осквернив меморіал в Аушвіці, заплатить штраф - рішення суду

12:31, 18 жовтня 2018
Іудаїзм
1719 0
Аушвіц, ілюстрація / jewishnews.timesofisrael.com

Ізраїльський підліток, який був спійманий під час осквернення меморіалу, присвяченого пам'яті жертв нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау, отримав наказ заплатити штраф.

Як повідомляє "Лехаим", 19-річний ізраїльтянин у березні осквернив пам'ятник, розташований недалеко від руїн крематоріїв у колишньому таборі Біркенау.

Гід музею побачив і повідомив охоронців, які, у свою чергу, викликали поліцію. Його кілька годин допитували та відпустили. Обласний суд у місті Освенцім, де знаходиться Аушвіц, на цьому тижні засудив його до штрафу.

«Суд визнав обвинуваченого винним у пред'явленому обвинуваченні та наклав штраф у розмірі 5 тисяч злотих (1350 доларів США)», – повідомила Дарія Піхорц із районного суду міста Краків.

Згідно з польським законодавством, ті, хто опоганюють пам'ятник або інше громадське місце, присвячене історичній події чи особі, можуть бути покарані штрафом або тюремним ув'язненням.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter