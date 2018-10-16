Єврейський молитовник, який належав Мерилін Монро, виставили на аукціон

Єврейський молитовник, який належав Мерилін Монро, виставлено на аукціон.

Книга кремового кольору, яка була видана в 1922 році, продається на аукціоні "J. Greenstein & Co" в Сідархерсті, Лонг-Айленд, повідомляє "Лехаим".

Стартова ціна становить 4600 доларів США.

Монро навернулася в іудаїзм у 1956 році до її шлюбу з єврейсько-американським письменником Артуром Міллером. Хоча пара розлучилася п'ять років потому, знаменита блондинка сказала, що не відмовиться від нової віри. Рабин Роберт Гольдбург із громади «Мишкан Ісраель» в Нью-Хейвені, штат Коннектикут, який спостерігав за її наверненням і служив на її весіллі з Міллером, повідомив, що вона сказала йому, що все ще віддана ідеї єврейства.

Сідур продається від імені нинішнього власника, американця, який живе в Ізраїлі, який купив його в маєтку Монро в 1999 році, повідомляє "The Jewish Chronicle". Молитовник був раніше виставлений на аукціон у 2017 році й залишився не проданим. В описі сказано, що в ньому є нотатки, які "мабуть, зроблені її рукою", і що палітурка майже відокремлена.