У Польщу після реставрації повернувся довоєнний сувій Тори

Фрагмент довоєнного сувою Тори повернувся в Кельце, Польща, після дворічної реставрації і виставлений в Інституті культури, зустрічей і діалогу, розташованому на пам'ятному для євреїв місці.

Як повідомляє "Лехаим", фрагмент був знайдений на Ринковій площі в Кельці, відразу після Другої світової війни.

Протягом багатьох років він перебував в архівах Наукового товариства Łomża, де він був знову відкритий кілька років тому. Пергамент сувою був у поганому стані, покритий великою кількістю пилу та міцелію. Реставрація була проведена Національним музеєм у Кельці. За оцінками, документ складає близько 15 % від оригінального сувою Тори.

«Ми не ставимося до цих фрагментів Тори як до артефактів», – сказав президент асоціації імені Яна Карського Богдан Бялок.