В Ізраїлі відбувся конкурс краси серед жінок, які пережили Голокост
14:58, 15 жовтня 2018Іудаїзм
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Фіналістки конкурсу краси серед жінок, що пережили Голокост / islam-today.ru
У місті Хайфа в Ізраїлі відбувся традиційний конкурс краси серед жінок, які пережили Голокост.
Переможницею стала 93-річна Това Рінгер – уродженка Польщі, яка втратила в таборі смерті Освенцим батьків, чотирьох сестер і бабусю, повідомляє Islam-today.
Усього у фінал конкурсу пройшли 12 представниць прекрасної статі, наймолодшій з яких - 74 роки.
Вперше конкурс краси серед жінок, які пережили Голокост, пройшов у 2012 році. Тоді захід викликав неоднозначну реакцію в ізраїльському суспільстві й серед правозахисників.
Однак, як зазначає засновник конкурсу Шимон Себаг, жінки, які пережили таку страшну трагедію, мають право на увагу й захоплення глядачів більше, ніж хто-небудь інший.
Наразі в Ізраїлі проживає близько 270 тисяч осіб, які пережили Голокост.
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