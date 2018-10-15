В Ізраїлі відбувся конкурс краси серед жінок, які пережили Голокост

У місті Хайфа в Ізраїлі відбувся традиційний конкурс краси серед жінок, які пережили Голокост.

Переможницею стала 93-річна Това Рінгер – уродженка Польщі, яка втратила в таборі смерті Освенцим батьків, чотирьох сестер і бабусю, повідомляє Islam-today.

Усього у фінал конкурсу пройшли 12 представниць прекрасної статі, наймолодшій з яких - 74 роки.

Вперше конкурс краси серед жінок, які пережили Голокост, пройшов у 2012 році. Тоді захід викликав неоднозначну реакцію в ізраїльському суспільстві й серед правозахисників.

Однак, як зазначає засновник конкурсу Шимон Себаг, жінки, які пережили таку страшну трагедію, мають право на увагу й захоплення глядачів більше, ніж хто-небудь інший.

Наразі в Ізраїлі проживає близько 270 тисяч осіб, які пережили Голокост.