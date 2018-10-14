У Кишиневі відкриють музей історії євреїв Молдови

Музей історії євреїв відкриється в Кишиневі, а національне законодавство у сфері боротьби з антисемітизмом, нетерпимістю та ксенофобією буде вдосконалено.

Про це домовилися прем'єр-міністр Республіки Молдова Павло Філіп і президент Всесвітнього єврейського конгресу Рональд Лаудер, повідомляє "Лехаим" з посиланням на МОЛДПРЕС і Управління уряду з комунікацій та протоколу.

На зустрічі сторони також обговорили соціальну політику в галузі захисту жертв Голокосту, включення даного питання в освітню програму в Молдові та міжнародне співробітництво у цій сфері.

Сторони відзначили важливість зміцнення співпраці між Республікою Молдова, США та Ізраїлем, в тому числі в рамках Міжнародного альянсу в пам'ять про Голокост. У зв'язку з цим було відзначено ряд заходів, які мають бути прийняті владою Молдови для збереження єврейської спадщини на території країни.

У свою чергу, Рональд Лаудер висловив уряду Республіки Молдова вдячність за добре ставлення до євреїв. Також сторони обговорили програми Міжнародного альянсу в пам'ять про Голокост на міжнародному рівні та можливості їх впровадження на території Республіки Молдова.