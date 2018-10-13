До ужгородського пам’ятника жертвам Голокосту додали нові імена.

Це перший пам’ятний знак жертвам Голокосту на Закарпатті і встановлено його за підтримки уряду Угорщини. Про це повідомляє «Карпатський об’єктив».

Два роки тому, біля Закарпатської обласної філармонії, що була колись синагогою, встановили пам’ятний знак – металеву стелу, в основі якої - зірка Давида. Вона складається з кількох десятків зірок, викуваних вручну. І зараз єврейська громада Закарпаття вирішила доповнити пам’ятник іменами загиблих під час Голокосту.

Член єврейської громади Петро Мермельштейн зауважив, що синагога вже давно стала візитівкою міста, привабливою для туристів будівлею, хоч не так давно, якихось 80 років тому, там молилися їхні пращури. Він також додав, що зведений пам’ятний знак символізує собою велику кількість загиблих, адже за підрахунками під час Голокосту загинуло близько 60 тисяч осіб.

«До війни було близько 110 тис. євреїв, залишилось у живих близько 10 тис., а повернулися в рідні краї декілька тисяч. Сьогодні ви побачите тільки два прізвища з тих сотень тисяч, що мають бути тут. Це пам’ятник Голокосту, але ми ж знаємо, що в Закарпатті було багато таких Голокостів, адже загинули не тільки євреї, а й угорці», – наголосив Петро Мермельштейн.

На завершення зібрання, присутні помолилися разом із рабином Закарпаття Менделем Вільгельмом.