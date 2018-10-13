Головний рабин України попросив Порошенко врятувати будівлю "Кінопанорами", де раніше знаходилася Купецька синагога

Головний рабин України і Києва Моше-Реувен Асман звернувся до президента Петра Порошенка з проханням врятувати будівлю столичного кінотеатру "Кінопанорама", який був закритий 1 жовтня і готується під знесення.

Про це повідомляє "112".

"Від імені Єврейської громади звертаюся до Вас як до гаранта прав і свобод людини і громадян, з проханням допомогти вирішити багаторічну проблему, яка зараз стала критичною", - йдеться у листі, опублікованому на сторінці рабина у Facebook.

За його словами, будинок по вулиці Шота Руставеллі, 19 був побудований меценатом Бродським для єврейської громади. У цій будівлі знаходилася Купецька синагога, побудована в 1898-1899 роках і закрита комуністичним режимом в 1933 році.

Рабин висловив рішучий протест проти планів знесення старовинного будинку синагоги, перебудованого під кінотеатр, і звернувся з проханням повернути будівлю віруючим.

"Наша спільнота дуже стурбована, що сьогодні, коли Україна йде Європейським шляхом розвитку, може статися така величезна історична несправедливість, як руйнування культової історичної будівлі. Ми вважаємо важливим збереження і повернення віруючим того, що було відібрано більшовиками", - написано у зверненні до президента.