У Києві в листопаді відбудеться міжнародна конференція для єврейських підлітків

У Києві з 8 по 11 листопада пройде 5-я міжнародна конференція "Active Jewish Teens" (AJT) для учасників підліткових єврейських клубів СНД.

Як повідомляє Асоціація єврейських організацій і громад України, на конференції виступлять лектори з Ізраїлю та СНД, гості з США (BBYO), Ізраїлю та Європи.

Конференція AJT – найбільша, на сьогодні, платформа в країнах СНД для обговорення актуальних тенденцій підліткових комунікацій, лідерства та неформальної освіти. Це майданчик для виявлення і заохочення кращих підліткових практик та проектів у єврейському світі на території СНД, а також інструмент для підвищення мотивації і збільшення активності підлітків 13-17 років у житті єврейської громади.

Основні цілі конференції - це підтримка неформальних контактів між майбутніми лідерами єврейських громад у країнах СНД, обговорення найгарячіших питань молодіжної мережі, створення сприятливих умов та атмосфери взаєморозуміння серед підлітків СНД і формування системи самоврядування AJT (підліткового Парламенту).

Одним із ключових моментів на конференції буде побудова нового вектору розвитку AJT на 2019 рік. Адже саме в Києві відбудуться вибори 4-х молодіжних президентів AJT 2018-2019.

Завершиться конференція, вже за традицією, яскравою церемонією нагородження найактивніших учасників молодіжної платформи, випускників семінарів AJT.

Active Jewish Teens – це підлітковий лідерський рух, створений у серпні 2014 року. Наразі AJT працює з підлітковими клубами з 60 міст 6 країн СНД (Україна, Росія, Білорусь, Грузія, Молдова та Казахстан).