В Ізраїлі зірвалася церемонія установки найбільшої у світі мезузи через крадіжку

Церемонія установки найбільшої у світі мезузи, яка планувалася на 3 жовтня, була зірвана через крадіжку футляра на ізраїльському заводі.

Як повідомляє «Лехаим», дизайнер футляра Давид Ройтман розповів, що крадіжка сталася на складі в промзоні Реховота. Туди футляр був доставлений для виготовлення металевого корпусу. Ройтман вважає, що для пограбування були необхідні скоординовані дії 4-5 осіб.

«Сама конструкція з екранів важить близько 100 кілограмів, і вивезти її можна лише на великій машині».

Відшкодування збитків на себе взяв завод металоконструкцій, зі складу якого футляр був викрадений.

«Наразі, – розповідає Ройтман, – виготовляється новий футляр. Робота, звичайно, йде набагато швидше, оскільки у майстрів вже є досвід». Кримінальний поворот і приніс несподіваний позитивний ефект. Мезузою зацікавилися провідні ізраїльські ЗМІ, Ройтмана запросили на популярну ранкову телепрограму, новину опублікували десятки газет і сайтів. «Так що тепер, – каже дизайнер, – перенесена на 1 листопада церемонія установки мезузи, яка пройде з більшим ажіотажем!».

Двометровий футляр зі світлодіодних графічних екранів з мінливими візерунками встановлять біля Стіни Плачу, він буде розміщений на даху освітнього центру «Еш а-Тора», який, у свою чергу, працює над написанням книги мезузи.