У Дніпрі оголошено набір на заняття з вивчення Тори для жінок

Програма «Колель Тора для жінок» у Дніпрі оголошує про новий набір слухачок на свої щотижневі заняття, які проводяться за унікальною програмою, спеціально розробленою для євреїв пострадянського простору.

Заняття проходять щотижня у вівторок у конференц-залі адміністративного комплексу Центральної синагоги «Золота Роза», повтор заняття у неділю, повідомляє сайт єврейської громади Дніпра.

Умови запису на програму: жінки у віці від 30 до 55 років, які мають документи, що підтверджують єврейство за галахою.

Організатори повідомляють, що: «Жінки, які регулярно відвідують заняття, будуть отримувати стипендію, у вигляді сертифіката, який можна використовувати для придбання продуктів у кошерному магазині або для оплати навчання дитини в єврейській школі чи дитячому садку».

Щомісяця для учасниць програми проводиться особливий «Рош Ходеш» з частуваннями та розважальною програмою.