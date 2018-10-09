У Дніпрі відбувся фінал XV Міжнародного конкурсу, присвяченого Голокосту

У Дніпрі відбувся фінал Міжнародного конкурсу творчих робіт учнів, студентів, аспірантів і вчителів «Уроки війни та Голокосту – уроки толерантності», організований Міністерством освіти і науки України та Українським інститутом вивчення Голокосту «Ткума».

Всього на конкурс було надіслано понад 250 робіт з усіх регіонів України та зарубіжних країн. У фінал пройшли 59 робіт з вісімнадцяти регіонів України та одна робота з Республіки Молдова, повідомляє сайт єврейської громади Дніпра.

Компетентне журі, до якого увійшли представники Міністерства освіти України, педагогічних навчальних закладів, історики, філологи, музейні працівники і відомі вчені, визначило переможців у трьох категоріях – учні, студенти та вчителі, причому в кожній категорії було від трьох до чотирьох номінацій.

З повним списком переможців конкурсу можна ознайомитися на сайті єврейської громади Дніпра.