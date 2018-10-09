У парламенті Польщі відкрилася фотовиставка про зруйновані єврейські кладовища

У парламенті Польщі відкрилася виставка, присвячена руйнуванню єврейських кладовищ.

Група єврейських активістів, іменована «У даний час відсутня», відкрила виставку з такою ж назвою 2 жовтня в Сеймі, польському парламенті, на відкритті виступив спікер Сейму Марек Кухчиньський з партії «Право та справедливість», повідомляє «Лехаим».

На ній представлені фотографії 10 з 31 зруйнованих і тих, які використовуються в інших цілях єврейських цвинтарях у Польщі, які були задокументовані групою, у тому числі ті, які сьогодні функціонують як стрільбища, фабрики, дитячі ігрові майданчики та басейн.

«Це важливий проект, і для нас велика честь прийняти його у Сеймі», – сказав Кухчиньський на відкритті.

Виставка відкрилася в ході дебатів у Польщі з приводу протестів єврейських організацій проти осквернення кладовищ. Група фотографувала напівпрозорі пластикові плити у формі надгробних каменів, у комплекті з епітафіями на івриті, на ділянках, які раніше були єврейськими кладовищами, що створювало моторошні, схожі на примар візуальні ефекти, які нагадують місцеву історію.